Официально: планшет HONOR MagicPad 3 Pro готов к выходу

Компания HONOR объявила, что презентация флагманского планшета MagicPad 3 Pro состоится в Китае 15 октября. На той же презентации покажут и смартфоны HONOR Magic8 и Magic8 Pro. По предварительным данным, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц, 13,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3.2K, кадровой частотой 165 Гц и технологиями защиты зрения, батареей ёмкостью 12450 мАч, сдвоенной основной камерой, предустановленной фирменной прошивкой MagicOS 10 на базе ОС Android, а также белым и бежевым цветовыми вариантами.

