Официально: планшет Lenovo Legion Y700 получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Компания Lenovo раскрыла подробности о параметрах игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024), официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит флагманскую однокристальную систему и 8,8-дюймовый дисплей.

Напомним, что модель прошлого поколения характеризуется платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 500 нит и 100% цветового пространства DCI-P3, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, цельнометаллическим Unibody-корпусом толщиной 7,6 мм, батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и поддержкой обратной зарядки, а также двумя разъемами USB-C с поддержкой OTG.
Vivo представила доступный планшет Pad3…
В марте текущего года компания Vivo представила свой новый планшетный компьютер Pad3 Pro на базе процессо…
Официально: планшет Poco Pad 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что 23 августа в Индии будет представлен планшет Poco Pad 5G. Напомним, что Wi-…
Планшеты Huawei MatePad Pro 12.2 и Air показали на фото…
В сети появились фотографии планшетов Huawei MatePad Pro 12.2 и MatePad Air, официальный релиз которых со…
Xiaomi официально представила планшет Poco Pad 5G…
Сегодня был официально представлен новый планшетный компьютер Poco Pad 5G — его главное отличие от ранее …
Honor представила планшет Pad 9 Pro…
Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Honor официально представила миру свой новый планшет под…
Официально: Huawei MatePad Pro 12.2 готов к глобальном релиз…
Компания Huawei официально объявила, что международный релиз планшета MatePad Pro 12.2 состоится 19 сентя…
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra показали на рендере…
Авторитетный инсайдер @evleaks опубликовал первое качественное изображение флагманского планшета Samsung …
Представлен планшет Lenovo Tab K11 Plus…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo Tab K11 Plus, которая основана на 11,45-дю…
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2
Планшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5SПланшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5S
Сбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatteСбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatte
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor