Официально: планшет Lenovo Legion Y700 получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Компания Lenovo раскрыла подробности о параметрах игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024), официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит флагманскую однокристальную систему и 8,8-дюймовый дисплей.

Напомним, что модель прошлого поколения характеризуется платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 500 нит и 100% цветового пространства DCI-P3, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, цельнометаллическим Unibody-корпусом толщиной 7,6 мм, батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и поддержкой обратной зарядки, а также двумя разъемами USB-C с поддержкой OTG.