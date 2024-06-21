Официально: планшет OnePlus Pad Pro выйдет 27 июня

Компания OnePlus объявила, что официальная презентация флагманского планшета OnePlus Pad Pro состоится в Китае 27 июня. На том же мероприятии будет представлен смартфон OnePlus Ace 3 Pro. Судя по опубликованным изображениям, планшет получит зелёную и серую расцветки, а также такие аксессуары, как чехол с клавиатурой и стилус.

Что до технических характеристик, OnePlus Pad Pro приписывают наличие 4-нанометрового топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой до 3,3 ГГц и графикой Adreno 750, 12,1-дюймового экрана с разрешением 3K, до 16 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятора ёмкостью 9510 мАч.