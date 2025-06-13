Официально: планшет Redmi K Pad готов к выходу

Компания Xiaomi официально подтвердила скорый релиз смартфона Redmi K80 Extreme Edition и компактного флагманского планшета Redmi K Pad. Смартфон будет основан на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+, а вот характеристики планшета пока не раскрываются.

Напомним, что неделю назад китайский производитель представил доступный планшет Redmi Pad 2 с 6-нанометровым чипсетом MediaTek Helio G100-Ultra (2,4 ГГц), оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, фронтальной камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,36 мм, аккумулятором на 9000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и фирменной оболочкой HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15.
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