Официально: планшет Redmi Pad Pro получит экран 2,5K

За день до официального релиза компания Xiaomi раскрыла основные характеристики планшета Redmi Pad Pro. Итак, аппарат оснастят 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 600 нит и технологией Xiaomi Qingshan Eye Protection для заботы о глазах пользователя, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч с функцией обратной зарядки и временем автономной работы в режиме ожидания до 56,7 дней. Модель однокристальной системы не сообщается, но информатор Digital Chat Station утверждает, что в планшете будет использоваться Qualcomm Snapdragon 7s второго поколения. Также Xiaomi уже анонсировала специальное издание Redmi Pad Pro Harry Potter Edition.

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