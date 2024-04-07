Официально: планшет Redmi Pad Pro представят 10 апреля

Компания Xiaomi объявила, что презентация планшета Redmi Pad Pro состоится уже 10 апреля. Судя по опубликованному изображению, аппарат получит поддержку клавиатуры и стилуса, два круглых модуля основной камеры, четыре динамика, интерфейс USB-C для зарядки и передачи данных, 3,5-мм гнездо для наушников и три расцветки корпуса. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, планшет также оснастят 12,1-дюймовым экраном IPS с разрешением 2,5K и частотой обновления не менее 120 Гц, батареей ёмкостью 10000 мАч и фирменной операционной системой HyperOS на базе ОС Android.