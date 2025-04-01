Официально: планшет Vivo Pad5 Pro готов к выходу

Компания Vivo объявила, что уже в ближайшее время в Китае будут представлены планшеты Pad5 Pro и Pad SE. Производитель подтвердил, что Vivo Pad5 Pro окажется флагманским Android-планшетом с тонким корпусом, крупным экраном и высокой производительностью. Устройству приписывают наличие 13-дюймового ЖК-экрана с разрешением 3,1K и кадровой частотой 144 Гц, а также топового 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400. Характеристики младшей модели пока не раскрываются. Предполагается, что ближе к дате выхода производитель расскажет подробности о грядущих новинках.