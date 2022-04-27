Официально представлен Motorola Edge 30

Сегодня был официально представлен смартфон Motorola Edge 30. Motorola Edge 30 оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+, что немного меньше, чем 6,7-дюймовый дисплей FHD+ Pro. Тем не менее, это по-прежнему 10-битная панель с HDR10+ и частотой обновления 144 Гц. И вы получаете стереодинамики с Dolby Atmos. Однако нет никаких упоминаний о закаленном стекле.

Edge 30 работает на процессоре Snapdragon 778G+ , разогнанной версии популярного процессора 778G — ускорение на 0,1 ГГц до основного ядра на базе Cortex-A78 и ускорение на 20% для графического процессора Adreno 642L. В смартфоне установлено 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ памяти.

Программное обеспечение представляет собой Android 12 в максимально близкой форме к Pixel. Телефон также оснащен средой рабочего стола Motorola Ready For. Как обычно, Motorola не берет на себя больших обязательств по обновлению ОС, так что имейте это в виду.

Что касается камер, в телефоне есть основной модуль на 50 МП, который может похвастаться полнопиксельным автофокусом и оптической стабилизацией изображения. Рядом с ним находится 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (118°), которая также выполняет функции макрокамеры. И основная, и сверхширокая камеры могут записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Однако телеобъектива, как на Edge 20 нет. Вместо этого последняя камера на задней панели представляет собой 2-мегапиксельный датчик глубины.

Edge 30 меньше, чем Pro, поэтому его батарея тоже не такая большая — емкостью 4020 мАч, по расчетам Motorola, должно хватить на полтора дня. В комплекте вы получаете зарядное устройство TurboPower мощностью 33 Вт. Он имеет слот для двух SIM-карт и возможность подключения 5G (до 6 ГГц). Компания рекламирует как самый тонкий телефон 5G. Существует базовая защита от пыли и брызг с рейтингом IP52.
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