Официально представлен Samsung Galaxy M10

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Samsung планирует представить рынку новые смартфоны с вырезом V-образной формы в дисплее. Вскоре эта информация подтвердилась фотографиями от инсайдеров, а теперь вот производитель сам представил новинку — смартфон получил название Samsung Galaxy M10 и у него действительно лишь небольшой вырез в верхней части экрана. В этот вырез установили фронтальную камеру, которая позволяет вам фотографировать себя и при этом не перекрывать дисплей при просмотре фильмов или сериалов. Весьма необычное и стильное решение, однако ничего невероятно нового в нем нет — такие вырезы делали и другие бренды, при том довольно длительное время. Что вы об этом думаете?