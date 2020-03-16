Официально представлен недорогой смартфон Nokia C2 Android Go Edition

Сегодня на рынке официально был представлен недорогой смартфон Nokia C2 Android Go Edition. Он является преемником смартфона Nokia C1, который вышел не так давно. Значительное изменение претерпел экран, теперь он 5,7-дюймовый с разрешением HD+. Также новинка теперь оснащена четырёхъядерной однокристальной системой Unisoc с частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, батарей на 2800 мАч, основной двойной камерой на 5 Мп, а также операционной системой Android 9 Pie (Go Edition). Габариты гаджета составляют 154,8 х 75,6 х 8,85 мм, а масса 161 г.