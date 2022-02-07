Официально представлен смартфон Tecno Pop 5S

Представлен новый бюджетный смартфон Tecno Pop 5S. Устройство оснащено 5,7-дюймовым ЖК-дисплеем HD+, двумя камерами на задней панели и работает под управлением Android 10 (версия Go).

Смартфон оснащен 2-мегапиксельной фронтальной камерой, а на задней панели расположилась — 5-мегапиксельная основная камера вместе со вспомогательным модулем QVGA. У руля стоит безымянный четырехъядерный чипсет (вероятно, SC9832E от Unisoc), а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Вы также получаете аккумулятор емкостью 3020 мАч, который заряжается через microUSB и разъем для наушников.

Tecno Pop 5S выпускается в светло-фиолетовом цвете, а также в темно-синем цвете и продается по цене 108 долларов США.