Официально: смартфон Narzo 70 Turbo 5G готов к выходу

Компания Realme официально объявила, что смартфон NARZO 70 Turbo 5G будет представлен в Индии уже 9 сентября. Производитель подтвердил наличие производительной 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu около 750 тысяч баллов. Также отметим двухцветный корпус и крупный блок основной камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой.

Напомним, что выпущенный в прошлом году NARZO 60 оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 6020, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 64-Мп основной камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой зарядки.