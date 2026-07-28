Официально: смартфон Vivo S2 готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в скором времени будет представлен смартфон Vivo S2. Производитель уже подтвердил наличие горизонтального блока основной камеры с двумя модулями. По предварительным данным, смартфон оснастят 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти, 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Вероятно, в ближайшие дни производитель раскроет точную дату презентации и некоторые характеристики устройства.