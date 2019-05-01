Огромный планшет Galaxy View 2 с подставкой

Samsung представила преемника 18,4-дюймового планшета Galaxy View. Он имеет меньший 17,3-дюймовый дисплей и откидную подставку. Задняя панель в форме ножки позволяет легко расположить его на столе «палаткой» и носить, удерживая одной рукой.

За производительность планшета отвечает чип Exynos 7884 с частотой 1,6 ГГц, дополненный 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Спереди есть фронтальная камера на 5 Мп, а вот основной нет. Устройство оснащено емким аккумулятором на 12 000 мАч, четырьмя колонками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой сетей LTE и службой AT&T NumberSync. Новинка обойдется в $740.