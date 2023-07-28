Огромный планшет Lenovo Tab P12 оценен в 400 евро

Компания Lenovo выпустила в Европе крупный планшет Tab P12, который оценен в 400 евро. Комплект с чехлом-клавиатурой обойдется в 500 евро, а стилус изначально входит в комплект поставки. Планшет характеризуется 12,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2944:1840 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, 4 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой на 13 Мп, четырьмя динамиками JBL, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, размерами 293:191:6,9 мм и массой 615 граммов.

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