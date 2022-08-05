Огромный телевизор Huawei Smart Screen S86 Pro появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам 86-дюймового телевизора Smart Screen S86 Pro, который был представлен чуть больше недели назад. Его цена в Поднебесной составляет 1950 долларов в пересчете по актуальному курсу.

Напомним, что новинка характеризуется разрешением 4K, антибликовым покрытием, 92% охватом цветового пространства DCI-P3, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологий HDR и MEMC, 2,7-мм металлической рамкой толщиной, шестью 10-Вт громкоговорителями, возможностью подключения к четырём колонкам Huawei Sound X, предустановленной HarmonyOS 3 с детским режимом, функцией караоке, быстрым и простым взаимодействием с другими устройствами Huawei и возможностью управления телевизором посредством смартфона.
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