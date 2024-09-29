Огромную камеру в OPPO Find X8 показали на фото

Недавно компания OPPO показала фотографии передней панели камерофона Find X8, а сегодня китайские источники опубликовали снимок задней панели грядущей новинки. Как и ожидалось, перед нами огромный крупный блок основной камеры Hasselblad с тремя модулями. Отдельно отметим наличие двух вспышек и скругленных граней корпуса.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят батареей ёмкостью более 5000 мАч, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, расположенным под дисплеем, защитой от воды и пыли (степени IP68 и IP69), топовой платформой MediaTek Dimensity 9400 и поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки.
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