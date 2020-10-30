Оказывается, Redmi Note 8 получил урезанную MIUI 12

Пару дней назад компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 на базе Android 10 для Redmi Note 8. Оказалось, что бестселлеру досталась урезанная в плане возможностей прошивка. В частности, MIUI 12 на Redmi Note 8 не получила такие нововведения, как навигационная полоска, плавающие окна, новая анимации и др.

Напомним, что вышедший в прошлом году Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.
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