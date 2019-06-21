One Mix 1S Yoga стоит своих денег

Если вам действительно нужен компактный компьютер, то стоит обратить внимание на модель One Mix 1S Yoga, которая умещается в кармане пиджака и при этом выдает все те же функции, что и любой другой ноутбук или компьютер. Например, вы можете работать с фото или видео, заниматься программированием или какими-то другими задачами, которые позволяют вам развлекаться или работать. Ноутбук даже поддерживает ввод пером, что тоже полезно в некоторых ситуациях. Проблема только в доступности, ведь просто пойти в магазин и купить One Mix 1S Yoga вы не сможете — гаджет либо нужно заказывать из интернета или покупать в разного рода сомнительных магазинах, что не очень приятно на самом деле. Но, компьютер и правда очень крутой, без сомнения.