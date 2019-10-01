OneMix 3Pro готов к продаже

Официально представлен новый ноутбук OneMix 3Pro, который является компактной версией и идеален для тех пользователей, которые хотят носить в кармане мощный продукт для полноценной работы. Конечно, у OneMix 3Pro не такой уж большой экран, но у него есть 2К разрешение, позволяющее без труда заниматься своими делами, работать с кодом, печатать что-то или просто отвечать на сообщения в мессенджерах. С этим нет никаких проблем и если вы большой фанат именно компактных устройств, то ничего лучше OneMix 3Pro не найдешь. Вероятно, совсем скоро производитель назовет цену и она будет на уровне 700 долларов, но даже при столь высокой цене ничего круче на рынке нет и не будет в ближайшее время. Это и делает ноутбук настолько интересным и крутым.