OnePlus 11 Pro нет и не будет

Изначально представители компании OnePlus заявили, что смартфон OnePlus 11 флагманского уровня будет представлен 7 февраля, так что многие пользователи отложили покупку своего следующего гаджета до тех пор. Вскоре после этого смартфон официально представили в Китае буквально на месяц раньше официальной презентации, что немного сбило с толку многих пользователей, но потом оказалось, что устройство будут продавать пока что только на территории Китая, а глобальный запуск действительно запланирован на 7 февраля. Вот только пользователей удивило, что компания представила смартфон OnePlus 11, а OnePlus 11 Pro, о котором многие месяцы говорили инсайдеры, так никто и не анонсировал, хотя в теории он должен был быть представлен вместе с базовой версией.

Сегодня оказалось, что никакого смартфона OnePlus 11 Pro просто нет — представитель компании заявил, что такого смартфона компания просто не разрабатывала, так что ждать его в продаже не стоит. У компании будет всего один флагманский смартфон, который выглядит достаточно привлекательно и в плане характеристик предоставляет самые передовые технические решения — зачем производителю создавать ещё и Pro-версию, у которой просто не может быть ничего мощнее? Так что если вы решили, что характеристики OnePlus 11 для вас недостаточно хороши, то стоит просто подождать, пока появятся более производительные решения других компаний. Тогда можно будет говорить о чём-то, а пока что есть только OnePlus 11.