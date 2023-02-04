OnePlus 11 будут обновлять вплоть до Android 17

Вчера стало известно, что компания Samsung будет поддерживать флагманские смартфоны Galaxy S23 до 2028 года. Сегодня похожей новостью поделился руководитель OnePlus Пит Лау. По его словам, глобальная версия смартфона OnePlus 11 будет получать обновления ОС Android в течение четырех лет и апдейты безопасности в течение пяти лет.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.
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