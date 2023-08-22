OnePlus 12 получит 24 ГБ оперативной памяти

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о прототипе смартфона OnePlus 12, который еще не был представлен официально. Итак, прототип оснащается 24 ГБ оперативной памяти, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которую представят только осенью, изогнутым дисплеем с разрешением 2К и высокой частотой регулировки ШИМ, тройной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем (Sony IMX9xx), сверхшириком на 50 Мп и перископным модулем разрешением 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, боковой металлической рамкой, ультратонким оптическим сканером отпечатков, мощным вибромотором и системой охлаждения с крупной испарительной камерой.