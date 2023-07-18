OnePlus 12 получит батарею на 5400 мАч

Авторитетный информатор OnLeaks поделился подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 12, официальный релиз которого ожидается в конце года. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового LTPO AMOLED-экрана с разрешением 2K, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, селфи-камеры на 32 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (главный датчик с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (OIS и 3-кратный оптический зум), батареи ёмкостью 5400 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также предустановленной операционной системы Android 14.