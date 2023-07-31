OnePlus 12 получит камеру на датчике Sony IMX9xx

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новой порцией подробностей о флагманском смартфоне OnePlus 12, который еще не был представлен официально. Утверждается, что он получит главный модуль основной камеры на основе сенсора Sony IMX9xx оптического формата 1/1,4 дюйма. Это не самый крупный датчик, если взять за эталон дюймовые сенсоры в некоторых флагманских смартфонах. Также сообщается о сверхширокоугольном модуле разрешением 50 Мп и перископном модуле разрешением 64 Мп и трёхкратным оптическим зумом. Ранее стало известно, что OnePlus 12 оснастят аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.