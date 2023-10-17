OnePlus 12 получит самый яркий экран

Известный информатор Revegnus поделился подробностями об экранах в смартфонах серии Samsung Galaxy S24 и OnePlus 12. Итак, все модели Samsung Galaxy S24 оснастят OLED-дисплеями, выполненными по техпроцессу LTPO, максимальная яркостью которых составит 2500 кд/кв.м. У предыдущего поколения яркость была равна 1750 кд/кв.м. При этом, грядущий флагман OnePlus 12 сможет похвастаться экраном с максимальной яркостью 2600 кд/кв.м. Речь идет о панели производства китайской компании BOE. Отметим, что ранее Revegnus первым раскрыл дизайн Samsung Galaxy Z Flip5 и параметры однокристальной системы Samsung Exynos 2400. То есть, этот информатор довольно успешно специализируется на устройствах корейского производителя.

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