OnePlus 12 получит самый яркий на рынке дисплей

Есть мнение, что OnePlus 12 будет одним из лучших флагманских смартфонов, которые появятся на рынке Китая в этом году. Стоит сразу отметить, что глобальный запуск смартфона запланирован на январь 2024 года, но учитывая, что в Китае его начнут продавать гораздо раньше, мы, вероятно, получим всю интересную информацию о нём гораздо раньше. Например, сейчас уже появилась информация о том, что дисплей этого смартфона будет самым ярким среди всех смартфонов — гаджет поступит в продажу с пиковой яркостью в 4500 нит. Всё дело в том, что смартфон OnePlus 12 будет оснащён дисплеем BOE X1 и будет иметь пиковую яркость 4500 нит в автоматическом режиме (1722 нит при использовании ручного регулирования яркости), что, мягко говоря, больше, чем у большинства современных смартфонов на рынке.

Также передовой дисплей OnePlus 12 получил сертификат A+ от DisplayMate, что гарантирует не только отличную яркость, но и очень высокую точность цветопередачи. Вы также получаете диммирование с частотой 2160 Гц, что должно быть полезно для глаз при длительном использовании гаджета, тогда как частота обновления матрицы составляет 120 Гц. При этом гаджет получит достаточно производительный процессор, качественную систему камер, ёмкую батарею, современную операционную систему и множество других приятных бонусов, но вот какая будет стоимость этого смартфона — пока что никто сказать не может. Скорее всего, он будет очень доступным, но никто наверняка этого сказать не может.
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