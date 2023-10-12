OnePlus 12 приписывают огромный экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 12, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,82-дюймового изогнутого OLED-дисплея производства BOE с разрешением 3168:1440 пикселей, ШИМ-затемнением 2160 Гц и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, топовой конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флэш-памяти, а также черной, белой и зеленой расцветок корпуса.

Ранее сообщалось, что OnePlus 12 получит тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX966 формата 1/1,4 дюйма, дополненного оптической стабилизацией.
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