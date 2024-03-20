OnePlus 12 замечен на распродаже

Не так давно мы писали о старте продаж OnePlus 12R со специальным ценником. Но вместе с ним повышают интерес и к OnePlus 12, который стал его родоначальником. Работает новинка на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и располагает 24 Гбайт оперативной памяти, демонстрируя беспрецедентный уровень быстродействия. Изначально он был представлен в Китая, глобальная версия вышла позже.

Для вывода изображения используется 6.82 дюймовая матрица AMOLED LTPO с 3168х1440 пикселей. Яркость достигает 4500 при частоте обновления 120 Гц. Сам корпус телефона выполнен в алюминиевой рамке с крышкой из защищенного стекла. Из особенностей выделяется поддержка съемки в 4К на фронтальной камере.

Основная группа камер включает сенсор Sony Lytia 808 с разрешением 50 Мп, телевик OmniVision OV64B с 64 Мп и ширик Sony IMX581 с 48 Мп. Разрешение съемки 8К со скоростью 24 кадра в секунду. Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5400 мА с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.