OnePlus 12 замечен на распродаже

Не так давно мы писали о старте продаж OnePlus 12R со специальным ценником. Но вместе с ним повышают интерес и к OnePlus 12, который стал его родоначальником. Работает новинка на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и располагает 24 Гбайт оперативной памяти, демонстрируя беспрецедентный уровень быстродействия. Изначально он был представлен в Китая, глобальная версия вышла позже.

Для вывода изображения используется 6.82 дюймовая матрица AMOLED LTPO с 3168х1440 пикселей. Яркость достигает 4500 при частоте обновления 120 Гц. Сам корпус телефона выполнен в алюминиевой рамке с крышкой из защищенного стекла. Из особенностей выделяется поддержка съемки в 4К на фронтальной камере.

Основная группа камер включает сенсор Sony Lytia 808 с разрешением 50 Мп, телевик OmniVision OV64B с 64 Мп и ширик Sony IMX581 с 48 Мп. Разрешение съемки 8К со скоростью 24 кадра в секунду. Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5400 мА с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.
DOBE iTNS-1157 характеристики и цены
Глобальный Redmi Note 13 4G оценили в 180 долларов …
Компания Xiaomi представила на международном рынке смартфон Redmi Note 13 4G, который обойдется в 180 дол…
Представлен доступный складной смартфон ZTE Libero Flip …
Компания ZTE пополнила ассортимент складных смартфонов одной из самых доступных моделей – ZTE Libero Flip…
Realme 12 Pro оценен в 315 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 12 Pro, которая оценена на дебютном индий…
ASUS ROG Phone 8 Pro c 24 ГБ ОЗУ оценили в $1500…
Компания ASUS представила игровые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, которые отличаются дизайном ты…
iPhone SE 4 получит OLED-дисплей нового поколения…
Будущий iPhone SE 4 станет первым доступным смартфоном компании Apple, который откажется от ЖК-дисплея и …
Представлен смартфон Tecno Spark 20 Pro+ …
Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 20 Pro+, цена которой пока не раскрывается.…
Google платит сайтам, чтобы те использовали ИИ…
Сегодня появилась информация о том, что компания Google якобы платит новостным сайтам (предпочтительно пи…
Представлен смартфон TCL 50 5G …
Компания TCL представила в рамках стартовавшей сегодня выставки MWC 2024 смартфоны TCL 50 5G и 50 SE. Пер…
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor