OnePlus 13 получит 50-Мп перископную камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 13, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие тройной тыльной камеры Hasselblad с разрешением 50 Мп, 50 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (релиз ожидается осенью этого года), аккумулятора ёмкостью 6000 мАч и 6,8-дюймового экрана LTPO AMOLED с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Официальная презентация смартфона ожидается ближе к концу года.