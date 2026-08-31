OnePlus 16 получит экран с продвинутой защитой зрения

Информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят новым поколением дисплея Oriental Screen 4.0 с частотой обновления 165 Гц, эксклюзивным люминесцентным материалом X4 от BOE, собственным чипом экрана, тремя калибровками с новейшей технологией защиты глаз OPPO (материнская компания) и ультратонкими рамками с четырёх сторон.

Ранее сообщалось флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, аккумуляторе ёмкостью 9000 мАч, поддержке 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защите от воды по стандарту IP69 и улучшенном ультразвуковом сканере отпечатков пальцев.
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