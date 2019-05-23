OnePlus 3 и OnePlus 3T получили стабильную версию ОС Android Pie

Компания OnePlus, как и обещала, выпустила третье крупное обновление системы для своих смартфонов 2016 года — OnePlus 3 и OnePlus 3T.

Прошивка вышла под номером OxygenOS 9.0.2 и с апрельским патчем безопасности. Естественно, в обновлении присутствует огромное количество полезных изменений. Например, новые интерфейс, обновлённый режим «Не беспокоить», игровой режим Gaming Mode 3.0, а также интеграция Google Duo и стандартного приложения для звонков. Кроме этого, разработчики компании добавили Google Lens в камеру устройства и поработали на оптимизацией системы.

Обновление уже начали распространять волнами на смартфоны по всему миру. Если вы прошивку ещё не получили, то придётся подождать пару дней.