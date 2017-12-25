OnePlus 5 уже начал получать Android 8.0 Oreo

В ходе ноябрьского анонса флагманского смартфона OnePlus 5T было объявлено, что аппарат получит финальную версию Android Oreo в начале следующего года. Однако OnePlus уже выпустила первую официальную версию Android 8.0 Oreo с Oxygen OS 5.0 для OnePlus 5, поскольку бета-тестирования было закончено раньше времени. Из нововведений отметим новый лончер с прямым доступом к Shot on OnePlus, дизайном уведомлений и другими изменениями, обновленный дизайн приложения камеры, режим улучшения портретов, новые версии стандартных приложений, свежий патч безопасности и множество других улучшений. Новая прошивка доступна для ОТА-обновления в некоторых регионах, а вот точная дата выхода Android Oreo для OnePlus 5T пока не сообщается.