OnePlus 6 и OnePlus 6T получили новую тестовую прошивку Oxygen OS

Компания OnePlus выпустила новую тестовую прошивку Oxygen OS для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Обновление вышло под номером Oxygen OS Open Beta 31 и Open Beta 19. Новая прошивка весит 1818 МБ.

В обновление разработчики проработали над ошибками и исправили кучу ошибок: исправили работу сканера отпечатков пальцев, анимацию разблокировки, проблему с перезагрузкой, а также работу сети Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, улучшили стабильность системы и камеру смартфона. Пока что обновление получают пользователи, которые участвуют в программе бета тестирования прошивок. Когда будет доступен всем пользователям не известно.