OnePlus 6 не боится воды

Вокруг смартфона OnePlus 6 ходит очень много слухов. Некоторые из них кажутся правдивыми, некоторые слишком уж очевидными, но иногда производитель рассказывает действительно интересные детали. Начнем с того, что смартфон будет защищен от влаги. Об этом официально в своем Twitter сообщил производитель, так что можно быть уверенным, что данные правдивы. Не сказать, что это ключевая особенность продукта — сейчас каждый второй смартфон получает такую функцию защиты от воды, но это приятная мелочь. Когда ты можешь спокойно идти под дождем и говорить, либо общаться в чате, либо вообще музыку в душе слушать, это круто. Будем ждать официального анонса новинки ,уже хочется посмотреть на то, что умеет данный смартфон и как он выглядит на самом деле. Правда, некоторые фотографии продукта уже слили в сеть.