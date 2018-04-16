OnePlus 6 показали на фото

Производители аксессуаров к смартфонам продолжают радовать преданных фанатов технологий сливами информации. Буквально недавно таким же образом был стил смартфон Samsung Galaxy S9, теперь вот OnePlus 6 показали на фотографиях. Как и ожидалось, новинка получит бровь в верхней части экрана, больше никаких элементов управления на лицевой стороне нет. На тыльной панели у нас расположена система из двух камер, там же вспышка и стане отпечатков пальцев. Этого предостаточно, чтобы вы спокойно использовали девайс по назначению каждый день. Будем надеяться, что производитель адекватную стоимость назовет, и новинка будет действительно интересной для потенциального покупателя. С челкой то мы уже смирились, что уж поделать, но вот цену хотелось бы привлекательную, не так как у конкурентов.