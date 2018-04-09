OnePlus 6 показался на новых рендерах

Китайские сетевые источники поделились очередной порцией рендеров смартфона OnePlus 6, который еще не был представлен официально. Если верить инсайдеру, аппарат получит стеклянную заднюю панель, изогнутую со всех четырех сторон, вертикально расположенную двойную камеру, вспышку и сканер отпечатков пальцев. Что до выреза на передней панели, то он уже был официально подтвержден. После релиза будет выпущено обновление, которое позволит скрыть эту раздражающую многих деталь.

По предварительным данным, OnePlus 6 получит топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo. Официальный анонс смартфона ожидается уже в этом месяце.