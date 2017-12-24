OnePlus 6 получит улучшенную систему Face Unlock

Буквально вчера мы писали о том, что смартфон OnePlus 6 может получить встроенный в дисплей сканер отпечатка пальцев и топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845. Сегодня стало известно, что китайский флагман оснастят системой трехмерного сканирования лиц пользователей в духе Face ID, реализованной в iPhone X. Напомним, что в OnePlus 5T предусмотрена система распознавания лиц Face Unlock, которая работает на основе фронтальной камеры. Если верить источникам, OnePlus 6 получит улучшенную систему фронтальных камер, которые заточенных под работу в приложениях дополненной реальности. Выход нового «убийцы флагмана» ожидается уже в конце марта 2018 года.