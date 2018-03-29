OnePlus 6 с деревянной панелью

Появилась информация в сети о том, что смартфон OnePlus 6 получит деревянную тыльную панель. Пока что это лишь слух и говорить с уверенностью о том, что продукт действительно покажут в таком виде мы не можем, но это было бы очень даже прикольно. Стоит понимать, что есть специальные виды дерева, которые не боятся влаги и если их обработать химическими средствами, то деформации тоже не будет. Это был бы крутой вариант инновации, которую другие компании не рассматривают. С другой стороны, металл при одинаковой толщине с деревом будет более прочным, у него намного меньше проблем при эксплуатации и он дешевле в производстве, чем дерево. Думаю, что релиз новинки будет весьма увлекательным, но не будем забывать, что дизайн это не самое главное на данный момент. Сейчас все хотят дисплей, камеру и производительность.