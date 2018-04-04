OnePlus 6 с официальными характеристиками

Появилась официальная информация о смартфоне OnePlus 6, который планируют анонсировать в самое ближайшее время. Если верить данным из Twitter-аккаунта компании, устройство получит процессор от компании Qualcomm под названием Snapdragon 845, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти для хранения личных данных. Пока что говорить с уверенностью о том, что гаджет будет стоить 700 долларов мы не можем, но в сети активно обсуждают такую возможность. Видимо, производитель все же вынужден немного поднять стоимость своего продукта, так как комплектующие весьма дорогие получаются, плюс это уже вполне известный бренд, который хочет зарабатывать деньги на своих новинка. Будем ждать официального анонса данного продукта, тогда и поговорим о нем более предметно.