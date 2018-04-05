OnePlus 6 с отличными характеристиками

Компания OnePlus официально подтвердила характеристики своего смартфона с индексом 6 в названии. Диагональ дисплея составит 6,3 дюйма, будет бровь в верхней части экрана, матрица построена по технологии AMOLED с разрешением FullHD+. То есть, все необходимые характеристики здесь имеются, чтобы вы фильмы смотрели с удовольствием и в игры играли. Кстати, если уж заговорили про игры, процессором здесь выступает Qualcomm Snapdragon 845, который на данный момент является флагманом рынка. Будем ждать с нетерпением анонса нового смартфона, хотя это уже не такая интрига и как-то ощущения будут испорчены. Когда за два месяца до анонса знаешь все характеристики и особенности дизайна, то во время анонса впечатление будет смазанное, пусть для некоторых пользователей это ничего и не значит. Будем ждать вместе с вами.