Смартфон OnePlus 6 снабдили быстрой зарядкой Dash Charge V2

Стало известно, что смартфон OnePlus 6 получит новую расцветку корпуса Coral Blue (голубую) и снабдили быстрой зарядкой Dash Charge V2. В основе устройства ляжет 8-ядерный чип Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и флэш-накопитель объемом до 256 ГБ. Главная камера смартфона будет состоять из двух оптических блоков на 20 МП и 16 МП. Имеется также сенсор для опознавания владельца по отпечаткам пальцев, симметричный порт USB-C и стандартный разъем для аудионаушников на 3,5 мм. В качестве ОС выступит Android Oreo. Смартфон появится в продаже в трех версиях. Официальный анонс гаджета OnePlus 6 ожидается 5 мая 2018 года.