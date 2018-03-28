OnePlus 6 засветился на новом живом фото

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс поделился живой фотографией смартфона OnePlus 6, официальный анонс которого состоится только во втором квартале этого года (апрель-июнь). На снимке можно заметить вертикально ориентированную двойную камеру, расположенную в середине задней панели, сканер отпечатков пальцев прямо под ней, лого компании и надпись Designed by OnePlus. Текстура задней панели похожа на древесину. На нижней грани размещен 3,5 мм аудиоразъем, порт USB-C, отверстие микрофона и решетка громкоговорителя.

Что до технических характеристик, то OnePlus 6 прочат 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo.