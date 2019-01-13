OnePlus 6T McLaren Edition смартфон с хорошей оперативной памятью

Компания OnePlus выпустит смартфон с отличной камерой. Ключевым отличием гаджета стали 10 ГБ оперативной памяти, в то время как обычный OnePlus 6T предлагается с 8 ГБ в максимальной комплектации. Также в смартфоне применена более быстрая зарядка Warp Charge 30 мощностью 30 Вт вместо 20 Вт в предыдущих устройствах компании. По заверениям производителя, всего 20 минут подзарядки хватает на целый день использования смартфона.Каждый новый смартфон бренда выпускается с собственным слоганом, и 6T McLaren Edition не стал исключением. У OnePlus 6 это было «Скорость, которая вам нужна», у 6T — «Разблокируй скорость», а у McLaren Edition — «Приветствуйте скорость». Этим производитель решил подчеркнуть, что новинка стала ещё быстрее предшественников. О стоимости смартфона пока неизвестно.