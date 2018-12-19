OnePlus 6T McLaren был распродан за 60 секунд

Первая официальная продажа издания OnePlus 6T McLaren поступила в продажу два дня назад и было распродано в течение 60 секунд. Сегодня OnePlus официально объявил, что новинка появится вновь в продаже 25 декабря.

OnePlus 6T McLaren был выпущен в Шэньчжэне 14 декабря. В этой версии используется текстура из углеродного волокна с многослойным покрытием и классический гоночный дизайн McLaren сзади. В выпуске OnePlus 6T McLaren используется 6,41-дюймовый водяной экран с разрешением экрана 2340 × 1080. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 в сочетании с 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В отделе камер у нас есть 16-мегапиксельная + 20-мегапиксельная камера заднего вида, которая поддерживается еще одним 16-мегапиксельным шутером для селфи. Смартфон имеет аккумулятор на 3700 мАч, который поддерживает модернизированную зарядку Warp.