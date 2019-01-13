OnePlus 6T смартфон с хорошей оперативной памятью

Компнаия OnePlus выпустила смартфон с большим дисплеем. В смартфоне отказались от 3,5-мм разъёма, но в комплекте поставляется переходник на USB Type-C. Это позволило производителю установить в новинку аккумулятор, который на 400 мАч более хороший , чем у предшественника, не меняя габариты устройства. Осталась и поддержка фирменной зарядки Dash Charge.«Чёлка» в OnePlus 6T небольшая и каплевидная, она стала меньше выделяться и отвлекать при использовании гаджета. С обратной стороны аппарат не изменился (за исключением отсутствия сканера отпечатков пальца) и предлагает всё ту же стеклянную крышку с глянцевой или матовой отделкой.Главной фишкой OnePlus 6T стал встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев. Для разблокировки достаточно приложить палец к подсвечиваемой области на дисплее. Никуда не делась и функция распознавания лиц, которая до сих пор остаётся одной из самых быстрых на рынке.Стоимость смартфона составит 48 долларов.