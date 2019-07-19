OnePlus 7/7 Pro и OnePlus 6/6T получили третью версию Android Q Developer Preview

Компания OnePlus анонсировала третью версию Android Q Developer Preview сразу для четырёх своих смартфонов: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 6 и OnePlus 6T.

По словам производителя, это тестовая прошивка для разработчиков. В ней есть множество ошибок и устанавливать её компания не советует. Но если вы на это решились, то настоятельно рекомендуем сделать резервную копию смартфона. Инструкцию по установке новой прошивки можно прочитать на официальном форуме OnePlus. В обновлении поработали над исправлением ошибок предыдущей версии, но некоторые из них всё ещё присутствуют. Например, у пользователей OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro не работает подэкранный сканер отпечатков пальцев во время функции Ambient Display. Релиз Android Q намечен на август, а смартфоны OnePlus получат её до конца года. В операционную систему добавят тёмный интерфейс, улучшенные жесты навигации, функции Live Caption, Smart Reply для уведомлений, отдельный раздел с конфиденциальностью в настройках, Focus Mode и многое другое.