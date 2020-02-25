OnePlus 8 Pro 5G выглядит очень привлекательно

На просторах интернета достаточно активно обсуждают смартфон OnePlus 8 Pro 5G, так как он при всех своих положительных сторонах имеет все шансы на то, чтобы победить других конкурентов в плане производительности и цены. Теперь в сети появились фото с характеристиками смартфона, которые говорят нам о том, что за основу гаджета будет взят процессор Snapdragon 865 от компании Qualcomm, плюс дисплей будет работать на частоте обновления 120 Гц. Можно с уверенностью сказать, что это будет один из лучших смартфонов на рынке, так как производитель очень долго работал над его улучшением и стоимость у гаджета тоже будет более адекватной, чем у многих других гаджетов этого же уровня. Ждем официального анонса и тогда можно будет говорить подробнее.