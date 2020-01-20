OnePlus 8 Pro на первых фото

В сети уже довольно долго обсуждают смартфон OnePlus 8 Pro, который, вероятно, вскоре уже будет анонсирован производителем. Информации о гаджете у нас не очень много, ведь сам производитель ничего официально не говорит, а догадки из интернета всегда могут оказаться просто выдумкой. Правда, сейчас у нас появилась довольно интересная информация о том, что OnePlus 8 Pro действительно получит вырез в дисплее и у него будет функция настройки частоты обновления картинки. Эта информация была слита благодаря фотографии смартфона, которую нам удалось получить. На фото видна и камера, а вырез для фронтальной камеры, и возможные настройки частоты обновления дисплея. То есть, это действительно будет в новом устройстве в ближайшем будущем.