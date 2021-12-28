OnePlus 8 и 8 Pro получают новое обновление OxygenOS с исправлениями ошибок

Поскольку год быстро приближается к концу, китайский производитель смартфонов OnePlus выкатывает обновления OxigenOS на свои старые устройства, повышая уровень их безопасности и исправляя некоторые серьезные проблемы.

На прошлой неделе устройства серии OnePlus 7 получили обновление прошивки, в котором исправлена ​​основная ошибка смартфона и теперь OnePlus выпустила последний патч для устройств OnePlus 8. Согласно отчету OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro используют OxygenOS 11.0.10.10.

Согласно официальному журналу изменений, опубликованному OnePlus на форуме их сообщества, патч содержит последнее декабрьское обновление безопасности для устройств вместе с множеством исправлений ошибок как для OnePlus 8, так и для 8 Pro. Оптимизировано отображение пользовательского интерфейса в интерфейсе настроек, исправлена ​​проблема, из-за которой Google Assistant и Gpay не отображались должным образом в мастере настройки, исправлена ​​проблема с низкой вероятностью сбоя WhatsApp, обновлен декабрьский патч безопасности Android.